Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что к месту чудовищной атаки украинских боевиков по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР готовы приехать журналисты со всего мира.
«Со всех континентов», — сказала дипломат, прокомментировав соответствующий вопрос агентства.
Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова отметила, что Токио, соответствующие официальные структуры, буквально запретили японским корреспондентам, аккредитованным в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации с терактом в Старобельске.
Также представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что британская Би-Би-Си официально отказалась от поездки в Старобельск, уведомив российскую сторону, что «принципиально не поедет» на место событий. Вот вам лакмусовая бумажка того, кто и как относится к свободе слова и кто и как защищает правду, констатировала дипломат.