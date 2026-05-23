Польша выразила недовольство США из-за помощи обвиняемому экс-министру

В Польше экс-министр юстиции Зёбро предъявили 26 обвинений, в том числе в нецелевом расходовании госсредств. В январе он получил политубежище в Венгрии, после уехал в США. Варшава заявила, что Зёбро должен «предстать перед судом».

Источник: РБК

МИД Польши выразил недовольство властям США из-за нахождения в стране польского экс-министра юстиции Збигнева Зёбро, которого Варшава обвинила в нецелевом расходовании госсредств, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на форуме GLOBSEC, передает Politico.

Он уточнил, что в Польше начали расследование, нарушил ли Зёбро правила, уехав в США, несмотря на предъявленные обвинения. По словам Сикорского, он должен «предстать перед судом».

На вопрос о возможной экстрадиции экс-министра из США Сикорский ответил, что это отдельный процесс, но у Варшавы есть договор об экстрадиции с Вашингтоном. «Первое, конечно, это вопрос о том, является ли он журналистом и имеет ли он право на эту визу», — сказал министр, отметив, что Зёбро предъявлено 26 уголовных обвинений в Польше.

Кроме нецелевого расходования средств, в Польше экс-министра Юстиции разыскивают за применении шпионского программного обеспечения Pegasus против политических оппонентов, уточняет Politico.

Pegasus — это коммерческое шпионское программное обеспечение (spyware), разработанное израильской компанией NSO Group для скрытого удаленного взлома и слежки за смартфонами под управлением iOS и Android. Также система позволяет получать доступ к другим хранящимся на телефоне данным, таким как электронная почта, фотографии, видеозаписи, записи с камер и микрофонов.

В октябре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил партию «Право и справедливость» (PiS) в прослушке его жены и дочери через Pegasus. А в 2024 году премьер заявил, что список жертв незаконного использования ПО среди политиков «очень длинный».

Зёбро уехал в США в мае. Он заявил, что «намерен остаться в Соединенных Штатах и наслаждаться американской свободой». Politico пишет, что экс-министр прибыл в США, чтобы работать на правом польском телеканале TV Republika, который официально работает и транслируется в США.

Reuters сообщал, что замгоссекретаря США Кристофер Ландау поручил ускорить выдачу визы Зёбро. Агентство уточнило, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает тесные связи с партией «Право и справедливость», сооснователем которой был Зёбро.

Нынешний министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что при подтверждении нахождения экс-министра в США Варшава начнет его экстрадицию. Зёбро ответил, что с удовольствием предстанет перед «независимым американским судом».

До переезда в США Зёбро получил убежище в Венгрии в январе этого года. Он обвинял власти Варшавы в репрессиях. «Будапешт предоставляет убежище каждому, кто сталкивается с политическим преследованием в своей стране», заявлял экс-премьер Венгрии Виктор Орбан. Напротив, новый премьер Венгрии Петер Мадьяр пообещал начать процедуру экстрадиции Зёбро после вступления в должность, пишет Politico.

В 2001 году Зёбро стал сооснователем правой партии «Право и справедливость» (PiS) и впервые избрался в сейм. В 2005—2007 годах занимал посты министра юстиции и генпрокурора. С 2009 по 2014 год являлся депутатом Европейского парламента.

