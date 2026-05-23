Согласно информации агентства, глава киевского режима направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».
На текущей неделе Мерц выступил с инициативой распространить на Украину обязательство о взаимной обороне, предусмотренное Договором о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и отмечали, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является проведение основательных реформ. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее вступления в блок.