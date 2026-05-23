Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Зеленский отказался от предложения Мерца по Украине

Владимир Зеленский отклонил предложение канцлера Германии Фридриха Мерца, касающееся Украины, как сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Согласно информации агентства, глава киевского режима направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

По мнению Зеленского, уход Орбана с поста премьер-министра Венгрии создает условия для продвижения в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

На текущей неделе Мерц выступил с инициативой распространить на Украину обязательство о взаимной обороне, предусмотренное Договором о ЕС, предоставив ей статус «ассоциированного члена» объединения.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и отмечали, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является проведение основательных реформ. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы назвать Украине дату ее вступления в блок.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше