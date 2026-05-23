Хегсет сообщил о планах увеличить численность армии США в 2027 году

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что в 2027 году армия США будет еще больше.

Источник: Аргументы и факты

Шеф Пентагона Пит Хегсет в субботу объявил о планах увеличить численность армии США в 2027 году. Заявление сделано на фоне реформы ведомства по преодолению кризиса комплектования.

«В следующем году, когда мы увеличим численность армии, она будет еще больше», — подчеркнул Хегсет в ходе выступления перед выпускниками военной академии Уэст-Поинт в штате Нью-Йорк.

По словам министра войны Соединенных Штатов, американская армия полностью выполнила цели на 2026 год по набору рекрутов.

Напомним, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн сообщил, что на сегодняшний день в армии США служат почти 1,8 млн человек.

Ранее Хегсет подтвердил, что США выведут пять тысяч военных из Германии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше