Хегсет сообщил о планах увеличить численность армии США в 2027 году

«В следующем году, когда мы увеличим численность армии, она будет еще больше», — подчеркнул Хегсет в ходе выступления перед выпускниками военной академии Уэст-Поинт в штате Нью-Йорк.
По словам министра войны Соединенных Штатов, американская армия полностью выполнила цели на 2026 год по набору рекрутов.
Напомним, председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн сообщил, что на сегодняшний день в армии США служат почти 1,8 млн человек.
Ранее Хегсет подтвердил, что США выведут пять тысяч военных из Германии.