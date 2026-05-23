Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский использует тему возможного наступления со стороны Белоруссии для давления на жителей Киева.
«В Офисе Зеленского нашли очередной новый повод, как убить трех зайцев сразу: держать украинцев в страхе нового нападения; перебивать новость об очередном коррупционном скандале; выделить сумму для разворовывания под предлогом военных расходов», — написал Азаров в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Киев поставил задачу местным властям подготовиться к круговой обороне в населенных пунктах и на инфраструктуре области. Расходы на данную операцию могут достичь суммы в 11 млрд гривен.
Также ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что украинская армия падёт и жители страны свергнут Зеленского.