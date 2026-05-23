Чешский президент Павел предложил «отключить Россию от интернета»

Президент Чехии Петр Павел предложил НАТО «отключить Россию от глобального интернета». Он назвал это асимметричной мерой, которая показала бы решительность альянса. Об этом он заявил в интервью Guardian.
По его словам, «стоит рассмотреть асимметричные меры».
«Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы», — сказал Павел.
Каким образом альянс мог бы это реализовать, он не пояснил.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.