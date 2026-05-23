МИД Армении ответил на слова Лаврова про взаимоотношения с Россией и Западом

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание премьер-министра Армении Никола Пашиняна на то, что продолжение курса на сближение с ЕС может привести к выходу республики из ЕАЭС. И в этом случае Армения будет платить за газ по европейским ценам, что чревато бунтом населения, подчеркнул политик.