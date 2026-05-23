МИД Армении ответил на слова Лаврова про взаимоотношения с Россией и Западом

Мирзоян заверил, что Армения заинтересована в сохранении партнерства с РФ.

Ереван по-прежнему заинтересован в сохранении и развитии двусторонних отношений с Москвой. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией», — сказал дипломат в интервью изданию news.am, прокомментировав заявления российских политиков.

Он заверил, что стратегическое партнерство Армении с США и ЕС якобы не направлено против России. Страна «осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами в различных сферах», сказал он.

При этом Мирзоян признал, что в отношениях между Москвой и Ереваном существуют проблемы. По его словам, многие из этих проблем бывали и в прошлом. Глава МИД выразил надежду, что стороны смогут найти хорошие решения.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Запад всячески пытается «растащить» союзников России. Прежде всего, ее соседей, в том числе Армению. По его словам, Ереван хотят втянуть в ошибочную риторику. Прежде всего для того, чтобы навредить России, заключил министр.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание премьер-министра Армении Никола Пашиняна на то, что продолжение курса на сближение с ЕС может привести к выходу республики из ЕАЭС. И в этом случае Армения будет платить за газ по европейским ценам, что чревато бунтом населения, подчеркнул политик.

