Посольство РФ призвало Швецию поднять и вернуть подлодку «Сом»

Субмарина «Сом» затонула 23 мая 1916 года после столкновения со шведским пароходом. В период Первой мировой войны она выполняла задание в Аландском море. На борту подлодки находились 18 моряков.
«К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу. Надеемся, что однажды подводная лодка “Сом” все же вернется в Россию и станет достоянием ее исторического и музейного наследия, а погибший экипаж субмарины наконец найдет последний приют в родной земле», — сообщили агентству в диппредставительстве.
В посольстве отметили, что «Сом» является одной из старейших сохранившихся подводных лодок. Она была спущена на воду в 1904 году и представляет высокую ценность для мирового технического наследия. Как уточнили в дипмиссии, с 2015 по 2021 год российская и шведская стороны проводили переговоры о подъеме субмарины на сушу для последующей реставрации и передачи профильному музею. Останки погибших моряков предполагалось перезахоронить.
В посольстве напомнили, что в 2019 году судьбу подлодки обсуждали президент России Владимир Путин и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен. В 2021 году экспертная комиссия рекомендовала правительству Швеции дать согласие на проведение совместной операции по подъему лодки и ее передаче России в рамках межгосударственного гуманитарного проекта.
Затонувшее судно было обнаружено дайверами компании Ocean X Team в 2015 году. Минобороны Швеции подтвердило, что подлодка является российской. В 2016 году специалисты из России и Швеции осмотрели субмарину и пришли к выводу о возможности ее безаварийного подъема в случае принятия соответствующего решения.