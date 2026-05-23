Daily Mail: Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке 2028 года

12 мая Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «идеальной командой» кандидатов на выборах в 2028 году от Республиканской партии. Кого он видит в роли президента, господин Трамп, однако, не уточнил. В конце апреля Politico со ссылкой на источники писало, что некоторые соратники Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре Марко Рубио «серьезного претендента» на пост президента США.