Газета Mirror со ссылкой на мать британского наемника Айртона Редферна, воевавшего на стороне ВСУ, сообщила, что он погиб на территории ДНР.
Согласно публикации, 23-летний Редферн погиб 9 мая. Информация о гибели наемника была передана его матери британскими правоохранительными органами. МИД Великобритании также подтвердил факт его гибели.
До того, как стать наемником, Редферн с 17 лет проходил службу в Королевских ВВС Великобритании, где обучался на базе «Хонингтон».
Бывший сослуживец и наставник Редферна в ВВС Бен Кинг охарактеризовал его как «привлекательного негодяя», что в британской прессе обычно используется для описания умерших, которые при жизни были неприятными людьми с нехорошими склонностями.
Ранее также сообщалось, что новозеландский наёмник Джереми Брэггинс погиб в своём первом бою. Об этом газета New Zealand Herald со ссылкой на его бывшего сослуживца.