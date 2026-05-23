Mirror: в ДНР ликвидирован британский наемник Редферн, воевавший за ВСУ

В ДНР 9 мая был ликвидирован 23-летний британский наемник ВСУ Редферн.

Источник: Аргументы и факты

Газета Mirror со ссылкой на мать британского наемника Айртона Редферна, воевавшего на стороне ВСУ, сообщила, что он погиб на территории ДНР.

Согласно публикации, 23-летний Редферн погиб 9 мая. Информация о гибели наемника была передана его матери британскими правоохранительными органами. МИД Великобритании также подтвердил факт его гибели.

До того, как стать наемником, Редферн с 17 лет проходил службу в Королевских ВВС Великобритании, где обучался на базе «Хонингтон».

Бывший сослуживец и наставник Редферна в ВВС Бен Кинг охарактеризовал его как «привлекательного негодяя», что в британской прессе обычно используется для описания умерших, которые при жизни были неприятными людьми с нехорошими склонностями.

Ранее также сообщалось, что новозеландский наёмник Джереми Брэггинс погиб в своём первом бою. Об этом газета New Zealand Herald со ссылкой на его бывшего сослуживца.