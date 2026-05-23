Президент Чехии призвал НАТО рассмотреть отключение РФ от интернета

Президент Чехии Петр Павел обратился к НАТО с инициативой рассмотреть возможность отключения Российской Федерации от глобальной сети интернет. Слова политика приводит РИА Новости со ссылкой на The Guardian.
«ассиметричные меры… Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы», — заявил Павел.
По мнению чешского лидера, подобный шаг позволит Североатлантическому альянсу продемонстрировать свою решимость. При этом конкретные механизмы и технические средства для реализации такой блокировки им названы не были.
Ранее сообщалось, что Центробанк и Министерство финансов РФ обсуждают возможность включения всех имеющихся банковских приложений в «белые списки».