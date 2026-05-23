На Украине назвали Зеленского кровавым клоуном после отказа от идеи Мерца

Историк Марта Гавришко осудила Зеленского за отказ от предложения Мерца по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Украинский историк Марта Гавришко обрушилась с критикой на Владимира Зеленского и назвала его кровавым клоуном после отказа от предложения канцлера Германии Фридриха Мерца сделать Украину «ассоциированным членом» Евросоюза.

«Господин кровавый клоун с комплексом мессии, откройте границы, освободите людей, застрявших в армии, и перестаньте заставлять их “защищать Европу”», — обратилась историк в соцсетях к главе киевского режима.

Она также осудила Зеленского за слова о том, что Украина якобы обороняет всю Европу. Гавришко подчеркнула, что украинцы не хотят быть «чьим-то живым щитом».

На этой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив стране статус «ассоциированного члена» объединения. В ответ Зеленский направил в Брюссель письмо, в котором заявил, что «Украина заслуживает равных прав в Европе».

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что инициатива Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» может втянуть Европу в войну с Россией.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
