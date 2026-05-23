Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: США отложат поставки Японии ракет Tomahawk из-за войны в Иране

Согласно изданию, сроки могут быть сдвинуты на два года.

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. США сдвинут сроки поставок крылатых ракет Tomahawk Японии вследствие дефицита вооружений, вызванного войной против Ирана. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Еще в апреле генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявлял, что план поставки 400 ракет Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км в период с 2025 по 2027 финансовый год остается в силе. Однако, согласно изданию, теперь сроки могут быть сдвинуты на два года.

Как писало в апреле агентство Bloomberg, США уведомили Японию, что не смогут поставить 400 крылатых ракет Tomahawk к марту 2028 года из-за истощения их запасов в ходе противостояния с Ираном.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией), США израсходовали более 1 тыс. ракет Tomahawk в первые пять недель войны против Ирана. Всего на вооружении у Соединенных Штатов до начала боевых действий имелось 3,1 тыс. таких ракет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше