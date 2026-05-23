FT: США отложат поставки Японии ракет Tomahawk из-за войны в Иране

Еще в апреле генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявлял, что план поставки 400 ракет Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км в период с 2025 по 2027 финансовый год остается в силе. Однако, согласно изданию, теперь сроки могут быть сдвинуты на два года.
Как писало в апреле агентство Bloomberg, США уведомили Японию, что не смогут поставить 400 крылатых ракет Tomahawk к марту 2028 года из-за истощения их запасов в ходе противостояния с Ираном.
По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией), США израсходовали более 1 тыс. ракет Tomahawk в первые пять недель войны против Ирана. Всего на вооружении у Соединенных Штатов до начала боевых действий имелось 3,1 тыс. таких ракет.