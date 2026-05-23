DM: Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке 2028 года

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, после решения главы нацразведки Тулси Габбард вице-президент оказался в изоляции по вопросам внешней политики. По данным собеседников издания, Вэнс остался единственным «голубем» в администрации президента США Дональда Трампа.
На этом фоне, как отмечает издание, усиливается влияние госсекретаря Марко Рубио. Источники Daily Mail утверждают, что глава Госдепа в настоящее время играет ключевую роль в формировании внешнеполитического курса Вашингтона.
12 мая Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «идеальной командой» кандидатов на выборах 2028 года от Республиканской партии. При этом Трамп не уточнил, кого он видит в роли президента. В конце апреля Politico со ссылкой на источники сообщало, что некоторые соратники Дональда Трампа все чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как «серьезного претендента» на пост президента США.
Согласно результатам мартовских опросов, рейтинг Марко Рубио с прошлого года вырос на 33%, тогда как рейтинг Джей Ди Вэнса снизился на 8%. При этом Вэнс по-прежнему опережает потенциального соперника на 26%, пользуясь поддержкой 53% респондентов.