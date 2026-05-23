DM: Вэнс может отказаться от участия в президентской гонке 2028 года

12 мая Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «идеальной командой» кандидатов на выборах 2028 года от Республиканской партии. При этом Трамп не уточнил, кого он видит в роли президента. В конце апреля Politico со ссылкой на источники сообщало, что некоторые соратники Дональда Трампа все чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как «серьезного претендента» на пост президента США.