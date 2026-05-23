МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Русофобия главы европейской дипломатии Каи Каллас стала настолько сильной, что даже на Западе не поддерживают ее кандидатуру на роль переговорщика с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«Все уже воспринимают как данность, что главный дипломат ЕС Кая Каллас не может быть переговорщиком, потому что ее русофобия настолько откровенная и примитивная, что роль дипломата ей просто не подходит. И в Европе это прекрасно понимают. Само по себе это уже очень показательно и печально. Это все равно что Соединенные Штаты заявили бы: дипломатия нам нужна, но госсекретарь для нее не годится.. Примерно так это и выглядит. И Европа фактически сама это признает», — заявил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Диесена.
Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Но позже СМИ сообщили, что она решила отказаться от этой роли.