Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сама это признала». На Западе высмеяли Каллас из-за переговоров с Россией

Профессор Сакс: ЕС сам признает, что Каллас не может вести переговоры с Россией.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Русофобия главы европейской дипломатии Каи Каллас стала настолько сильной, что даже на Западе не поддерживают ее кандидатуру на роль переговорщика с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Все уже воспринимают как данность, что главный дипломат ЕС Кая Каллас не может быть переговорщиком, потому что ее русофобия настолько откровенная и примитивная, что роль дипломата ей просто не подходит. И в Европе это прекрасно понимают. Само по себе это уже очень показательно и печально. Это все равно что Соединенные Штаты заявили бы: дипломатия нам нужна, но госсекретарь для нее не годится.. Примерно так это и выглядит. И Европа фактически сама это признает», — заявил он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Диесена.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Но позже СМИ сообщили, что она решила отказаться от этой роли.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше