В Белграде протестующие вступили в столкновение с полицией у юрфака

РИА Новости: в Белграде протестующие вступили в столкновение с полицией у юрфака.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции вечером в субботу повторно вступили в столкновение с полицией в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.

Беспорядки вечером в субботу сначала произошли близ Скупщины (парламента) Сербии и лагеря сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке, полиция применила силу и слезоточивый газ, оттеснив протестующих по бульвару Короля Александра к зданию юридического факультета.

После этого демонстранты выкатили на перекресток несколько мусорных баков и перевернули их, заблокировав движения транспорта. Подъезжающие микроавтобусы и джипы полиции они забрасывали бутылками и пиротехническими средствами.

Усиленные подразделения полиции с дубинками и щитами оттеснили протестующих с проезжей части, откатили баки и восстановили движение.

Колонна полицейского транспорта затем ушла к зданию парламента, толпа у юрфака остается.

Оцепление полиции в районе Скупщины усиливается дополнительными нарядами жандармерии.

Ранее директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил, что что проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них являются участниками акции.

Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
