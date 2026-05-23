США предупредили Японию о задержках при поставке Tomahawk, сообщают СМИ

FT: США предупредили Японию о задержках при поставке 400 ракет Tomahawk.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти США предупредили Японию о задержках при поставке 400 крылатых ракет Tomahawk на фоне восполнения боеприпасов, истощенных из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на несколько источников.

В апреле агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передавало, что Вашингтон уведомил Токио о том, что поставки по его заказу на порядка 400 ракет к марту 2028 года будут осуществляться с перебоями.

Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил министру обороны Японии Синдзиро Коидзуми о задержке поставок ранее в мае.

«США предупредили Японию о том, чтобы она ожидала серьезные задержки при поставке 400 ракет Tomahawk по мере того, как Пентагон уделяет внимание восполнению боеприпасов, которые были значительно истощены во время военной кампании против Ирана», — говорится в публикации газеты.

Как отметил неназванный источник, знакомый с ситуацией, Вашингтон предупредил о том, что задержки могут сдвинуть первоначальный срок поставок ракет Японии на два года.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше