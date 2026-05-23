МИД Армении: отношения республики с США и ЕС не нацелены против России

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян исключил использование республики в процессах, направленных против России. Об этом он заявил в беседе с news. am.
«Конечно же, исключаю. Мы многократно заявляли, что мы имеем и устанавливаем многочисленные партнерские, в том числе и стратегические отношения с различными странами, и наши любые двусторонние отношения никак не направлены против третьего партнера. Точно так же наши стратегические отношения с США, стратегическая повестка сотрудничества с ЕС никак не нацелены против России», — сказал он.
Министр указал, что повестки сотрудничества публичны и закреплены в документах.
«Если это не нравится российским партнерам, то трудно мне понять, почему. Если не нравится, то, наверное, они тоже должны приложить усилия, чтобы понять нас», — сказал Мирзоян.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается растащить союзников России, в том числе и Армению, и пытается втянуть ее в ошибочную антироссийскую логику.