В Армении надеются, что проблемы с ввозом товаров в Россию будут решены

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что проблемы с ввозом армянских товаров в Россию встречались и ранее, и выразил надежду, что стороны найдут решение проблем. Об этом он заявил в беседе с news .am.
«Проблемы бывают во всех отношениях, они возникают, мы в целом не нацелены на напряжение атмосферы или обострение. Уверен, что многие из этих проблем и ранее, 10−15 лет назад, тоже были: ввоз абрикосов, вина, водки и так далее — проблемы с экспортом. Мы конструктивно, в здоровой атмосфере с нашими партнерами обсудим ситуацию и, надеюсь, найдем правильные решения», — сказал он.
20 мая Россельхознадзор сообщил о том, что с 22 мая 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз цветов из Армении.
22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий армянской минеральной воды «Джермук» из-за нарушения обязательных требований.
23 мая Роспотребнадзор сообщил о приостановке реализации продукции, произведенной армянскими компаниями ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод», а также ООО «Винно-коньячный дом “Шахназарян”, из-за нарушения обязательных требований.