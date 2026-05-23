Туск созвал срочное заседание кабмина из-за ложного уведомления о пожаре в доме президента

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства 24 мая в связи с поступившим в пожарную службу ложным уведомлением о возгорании в семейной квартире президента республики Кароля Навроцкого в Гданьске.
«Очередная телефонная провокация! На этот раз в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в гданьской квартире семьи президента Навроцкого», — написал Туск в X. «Я нахожусь в постоянном контакте с министрами и спецслужбами, а также передал президенту слова солидарности. На завтрашнее утро я созвал совещание правительства», — добавил он.
Туск подчеркнул, что «действия провокаторов» были направлены против безопасности государства.