Фицо призвал к диалогу ЕС и РФ по Украине ради мира в Европе

«Мы должны вести диалог [с РФ], так как без него единственный заблудившийся дрон — а таких в последнее время много, главным образом украинских, — может вызвать третью мировую войну. Иногда у меня возникает чувство, что [кто-то] ожидает неумышленную провокацию или кто-то такую провокацию непосредственно готовит. Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», — сказал премьер, видеозапись его выступления выложена в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Он выразил значительную обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Европе.