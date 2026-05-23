Фицо призвал к диалогу ЕС и РФ по Украине ради мира в Европе

ПРАГА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к диалогу между Евросоюзом и Россией ради завершения конфликта на Украине и поддержания мира в Европе.
«Мы должны вести диалог [с РФ], так как без него единственный заблудившийся дрон — а таких в последнее время много, главным образом украинских, — может вызвать третью мировую войну. Иногда у меня возникает чувство, что [кто-то] ожидает неумышленную провокацию или кто-то такую провокацию непосредственно готовит. Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», — сказал премьер, видеозапись его выступления выложена в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Он выразил значительную обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Европе.
Фицо предположил, что инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС может быть связана с попыткой подключить сообщество к урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что страны западной части Балканского полуострова более готовы, в отличие от Украины, к принятию в состав ЕС. «Все мы знаем, что Украина не готова к вступлению в ЕС», — сказал глава правительства.
«Является ли предложение Мерца частью мирных переговоров, которые ЕС хотел бы инициировать? Украина сразу же подключится к мирным переговорам и будет более уступчивой к требованиям России, если получит статус ассоциированного члена ЕС? Если ассоциированное членство для Украины будет ценой за мир, то предложение германского канцлера приобретает совершенной иной размер. На эти вопросы, которые я задал, пока никто не ответил. Надеюсь, что на эту тему мы будем откровенно говорить как раз на саммите [ЕС — Западные Балканы 5 июня] в Черногории», — сказал премьер.
Фицо отметил, что Украина «должна добровольно выразить согласие» с возможными условиями мирного соглашения. «Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине]. В ЕС наблюдается немыслимое лицемерие. В ЕС я остался, фактически, единственным премьером, который поддерживает диалог с обеими сторонами военного конфликта [на Украине]», — сказал политик.