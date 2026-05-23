МИД Армении: Ереван заинтересован в развитии сотрудничества с Москвой

Глава ведомства Арарат Мирзоян не стал связывать развитие армяно-российских отношений с парламентскими выборами в республике 7 июня.

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Армения всегда заинтересована в сохранении и развитии нормальных отношений с Россией, сказал в беседе с news.am министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Мы всегда заинтересованы в сохранении и развитии нормального сотрудничества с Россией. Сейчас, если такие отношения не нравятся тому или иному чиновнику, то нужно попытаться объяснить, что является партнерским, а что не партнерским, и от непартнерского мы тоже не выигрываем и считаем, что они тоже», — сказал он.

При этом министр не стал связывать развитие армяно-российских отношений с грядущими 7 июня парламентскими выборами.

«Я бы не стал обуславливать что-то фактором выборов. Мы и вчера, и сегодня продолжаем выстраивать с российскими партнерами в конструктивной атмосфере здоровые и в нашем понимании равные отношения. Проблемы бывают, да. Разъяснить, понять, найти решение и так далее — так будет и завтра», — сказал он.