МИД Армении: Ереван заинтересован в развитии сотрудничества с Москвой

ЕРЕВАН, 23 мая. /ТАСС/. Армения всегда заинтересована в сохранении и развитии нормальных отношений с Россией, сказал в беседе с news.am министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«Мы всегда заинтересованы в сохранении и развитии нормального сотрудничества с Россией. Сейчас, если такие отношения не нравятся тому или иному чиновнику, то нужно попытаться объяснить, что является партнерским, а что не партнерским, и от непартнерского мы тоже не выигрываем и считаем, что они тоже», — сказал он.
При этом министр не стал связывать развитие армяно-российских отношений с грядущими 7 июня парламентскими выборами.
«Я бы не стал обуславливать что-то фактором выборов. Мы и вчера, и сегодня продолжаем выстраивать с российскими партнерами в конструктивной атмосфере здоровые и в нашем понимании равные отношения. Проблемы бывают, да. Разъяснить, понять, найти решение и так далее — так будет и завтра», — сказал он.