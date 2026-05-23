Из-за миграции украинцы могут стать «смесью индуса и бангладешца», такое заявление сделал глава Офиса миграционной политики республики Олег Воскобойник.
«По его словам, “это будет наш путь”. Он добавил, что главное, чтобы приезжающие на Украину люди платили налоги и становились частью “политической нации”, — пишет украинское издание “СТРАНА.ua”.
23 мая сообщалось, что в центре Киева прошёл митинг против миграции.
Сенатор от ДНР Наталья Никонорова отмечала, что массовые акции протеста периодически происходят на Украине в связи с экономическими и социальными проблемами.