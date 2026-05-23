Выживший при атаке на колледж в ЛНР рассказал, как пытался спасти девушку

Выживший во время атаки ВСУ студент колледжа в Старобельске рассказал RT, как пытался помочь своей девушке.
«Она звала меня на помощь, но приблизился ещё один беспилотник, нанёс удар, и меня откинуло», — заявил молодой человек.
Девушку завалило двумя плитами. Студент пытался обеспечить ей доступ кислорода и откопать, но не смог вытащить из-за нового удара БПЛА.
«Ещё один прилёт, и я нахожусь ещё ниже. То есть я поэтапно проваливался… с пятого этажа вплоть до третьего», — вспоминает студент.
Молодой человек позже узнал, что его девушка пролежала под завалами более трёх часов. Потом её эвакуировали.
По последним данным, от удара ВСУ по Старобельску погибли 18 человек, 43 пострадали.
Студент Максим рассказал военкору RT Александру Яремчуку, что потерял при атаке ВСУ на колледж в ЛНР половину друзей.