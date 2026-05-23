Глава МИД Мирзоян: Отношения Армении с США и Евросоюзом не направлены против РФ

Глава армянского Министерства иностранных дел Арарат Мирзоян в субботу, 23 мая, ответил на слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Запад стремится втянуть республику в «ошибочную логику».
Он подчеркнул, что Ереван поддерживает партнерские отношения с разными странами.
— Наши стратегические отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом никоим образом не направлены против РФ. Наши повестки публичны. Мы эффективно сотрудничаем с нашими партнерами в разных сферах, — цитирует его издание News.am.
По словам Мирзояна, ему трудно понять, почему России не нравится акцент на активизации экономических связей, укреплении демократических институтов, цифровизации и борьбе с киберпреступлениями в отношениях Армении с западными партнерами. Он допустил, что Москве надо приложить усилия, чтобы понять Ереван.
— Мы продолжаем в конструктивной атмосфере строить здоровые и паритетные отношения с нашими российскими партнерами. Когда бывают проблемы, находятся решения, — высказался он в беседе с порталом.
В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «настойчиво затаскивает» республику в ЕС, при этом пытаясь сохранить все преимущества от участия в Евразийском экономическом союзе.