Глава МИД Мирзоян: Отношения Армении с США и Евросоюзом не направлены против РФ

Глава армянского Министерства иностранных дел Арарат Мирзоян в субботу, 23 мая, ответил на слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Запад стремится втянуть республику в «ошибочную логику».

Он подчеркнул, что Ереван поддерживает партнерские отношения с разными странами.

— Наши стратегические отношения с Соединенными Штатами и Евросоюзом никоим образом не направлены против РФ. Наши повестки публичны. Мы эффективно сотрудничаем с нашими партнерами в разных сферах, — цитирует его издание News.am.

По словам Мирзояна, ему трудно понять, почему России не нравится акцент на активизации экономических связей, укреплении демократических институтов, цифровизации и борьбе с киберпреступлениями в отношениях Армении с западными партнерами. Он допустил, что Москве надо приложить усилия, чтобы понять Ереван.

— Мы продолжаем в конструктивной атмосфере строить здоровые и паритетные отношения с нашими российскими партнерами. Когда бывают проблемы, находятся решения, — высказался он в беседе с порталом.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «настойчиво затаскивает» республику в ЕС, при этом пытаясь сохранить все преимущества от участия в Евразийском экономическом союзе.

