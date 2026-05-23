Ротенберг — о возможности возглавить «Локомотив»: конечно, мне это интересно

Первый вице президент ФХР Роман Ротенберг ответил, стал бы рассматривать предложение «Локомотива» возглавить команду, если бы оно поступило.

«Я готов работать. И мне интересно работать. Тренер должен держать руку на пульсе. Если честно, за этот год я провел не меньше тренировок, чем в прошлом сезоне, когда работал в КХЛ. И со сборной России мы завоевали кубок в международном турнире, который проходил в Новосибирске. А с точки зрения работы в “Локомотиве”… Как и сейчас, я работаю каждый день. Конечно, я готов работать. Конечно, мне это интересно. Есть желание работать и дальше», — приводит его слова «Матч ТВ».

21 мая железнодорожники победили «Ак Барс» в финальной серии Кубка Гагарина и завоевали трофей. Сразу после этого главный тренер «Локо» Боб Хартли объявил о том, что покидает свой пост.

Ранее Ротенберг рассказал, какие вопросы обсуждал с Овечкиным.