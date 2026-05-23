В Белграде произошли столкновения протестующих с полицией. Митингующие бросают в силовиков разные предметы и фаеры, устраивают пожары.
По данным местных СМИ, задержаны 20 человек.
Сегодня проходит очередная антиправительственная акция. Протесты периодически идут в стране с ноября 2024 года после обрушения бетонного козырька на ж/д вокзале в Нови-Саде. Тогда погибли 15 человек.
По данным полиции Сербии, на место протестов студентов и сторонников оппозиции в Белграде вышли 34,3 тыс. человек, но не все они являются участниками акции.
