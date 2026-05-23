Мирошник прокомментировал атаку ВСУ на центр Луганска

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Никакие нормы международного гуманитарного права не станут преградой для атак ВСУ, в том числе это касается и недавней атаки на Луганск, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее в субботу сообщил об ударе дрона ВСУ по центру Луганска, ранены два человека.
«Нацисты показывают всеядность. Они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов и в отсутствие какого-либо военного оправдания, и никакие нормы МГП (международного гуманитарного права — ред.) им в этом не будут преградой», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что удар был нанесен примерно в километре от центрального здания Луганского университета, филиал которого минувшей ночью подвергся атаке в Старобельске.