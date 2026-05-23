Washington Times: США и Иран объявят о проекте соглашения в течение 24 часов

Соединённые Штаты и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения в течение суток. Об этом сообщает The Washington Times.
«Проект предложения был согласован рано утром в субботу и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов», — говорится в материале.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в интервью CBS News пригрозил Ирану сильными ударами, если сделка не будет достигнута.
Также он заявил, что 24 мая примет решение о возобновлении войны с Ираном. По данным портала Axios, Трамп оценил шансы на сделку с Ираном как «50 на 50».