WT: США и Иран намерены объявить о соглашении в течение суток

Трамп в субботу провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Турции и Пакистана. Как сообщил источник Axios, несколько лидеров призвали американского президента принять сделку. Ожидается, что в этот же день он созвонится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, рассказал израильский чиновник. Вэнс был вызван из Огайо в Вашингтон, а министр обороны Пит Хегсет — из Вест-Пойнта для обсуждения сделки, пишет издание.