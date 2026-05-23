WT: США и Иран намерены объявить о соглашении в течение суток

США и Иран, как ожидается, объявят о проекте мирного соглашения в воскресенье, 24 мая, во второй половине дня. Об этом сообщает The Washington Times (WT) со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Источник: AP 2024

Как заявил собеседник издания, проект предложения был согласован рано утром в субботу, 23 мая. Его представят в течение 24 часов.

По данным WT, проект одобрили главные переговорщики, в числе которых спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный посланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Документ направлен лидерам обеих стран для окончательного утверждения.

Детали потенциального соглашения о прекращении огня остаются неясными. Как отмечает издание, в частности, не определено, как будут урегулированы ключевые разногласия, включая судьбу иранской ядерной программы и просьбу Ирана об отмене санкций. Сторонам также предстоит договориться о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Пакистанский переговорщик, командующий армией фельдмаршал Асим Мунир, провел несколько встреч для обеспечения окончательной доработки проекта и его отправки руководству, пишет The Washington Times.

Вэнс неожиданно вернулся из Огайо. Трамп, как ожидается, проведет телефонные переговоры с лидерами Ближнего Востока после заседания своей команды по национальной безопасности в Белом доме, сообщает издание.

В то же время журналист Axios Барак Равид написал в X со ссылкой на американского чиновника, что Соединенные Штаты и Иран близки к соглашению о прекращении войны. По словам собеседника, оставшиеся разногласия касаются «формулировки» нескольких пунктов.

Трамп в субботу провел телефонные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Турции и Пакистана. Как сообщил источник Axios, несколько лидеров призвали американского президента принять сделку. Ожидается, что в этот же день он созвонится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, рассказал израильский чиновник. Вэнс был вызван из Огайо в Вашингтон, а министр обороны Пит Хегсет — из Вест-Пойнта для обсуждения сделки, пишет издание.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
