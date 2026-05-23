МЧС: поисковые работы на месте трагедии в Старобельске завершены

Поисковые работы на месте трагедии в Старобельске ЛНР завершены, сообщили представители МЧС.
«Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены», — заявили в пресс-службе ведомства.
До 21 выросло число погибших в результате удара ВСУ в Старобельске.
Ранее студент Максим рассказал военкору RT Александру Яремчуку, что потерял при атаке ВСУ на колледж в ЛНР половину друзей.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше