Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.
«Сделка в значительной степени согласована и ожидает окончательного утверждения между США, Ираном и различными другими странами, указанными в списке», — написал он в Truth Social.
Ранее Трамп в интервью CBS News пригрозил Ирану сильными ударами, если сделка не будет достигнута.
Также он заявил, что 24 мая примет решение о возобновлении войны с Ираном. По данным портала Axios, Трамп оценивал шансы на сделку с Ираном как «50 на 50».
