В Ливане погибли 17 человек из-за атаки ЦАХАЛ

БЕЙРУТ, 23 мая. /ТАСС/. По меньшей 17 ливанцев погибли и 25 получили ранения в ходе израильских авианалетов в ночные часы на населенные пункты Южного Ливана, где находятся оплоты шиитской милиции «Хезболлах». Такие данные приводятся в сводке штаба по чрезвычайным ситуациям, поступившей в ТАСС.
«Неприятельские самолеты атаковали 16 городов и поселков в районах Джеззин, Набатия и Тир, — указывается в тексте. — Только по Мейфадуну и Дейр-Кануну было нанесено 8 авиаударов, еще шесть по Арзуну, Серифе и Эль-Катарани».
Как отмечается в сводке, несколько жилых домов разрушено в Дувейре, Кфар-Тибните и Набатии-эт-Тахта, местные власти проводят там поисково-спасательные работы. В Тире 25 медработников местной больницы «Хирам» получили ранения, когда израильские ВВС выпустили ракеты по соседним с ней зданиям. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.