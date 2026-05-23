В Ливане погибли 17 человек из-за атаки ЦАХАЛ

Как отмечается в сводке, несколько жилых домов разрушено в Дувейре, Кфар-Тибните и Набатии-эт-Тахта, местные власти проводят там поисково-спасательные работы. В Тире 25 медработников местной больницы «Хирам» получили ранения, когда израильские ВВС выпустили ракеты по соседним с ней зданиям. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.