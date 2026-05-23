В МЧС Киргизии рассказали о рисках возможной эвакуации тела Наговицыной

МЧС Киргизии: возможная эвакуация тела Наговицыной сопряжена с высоким риском.

БИШКЕК, 23 мая — РИА Новости. Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, которую прошлым летом не смогли спасти с пика Победы, сопряжена с крайне высоким риском для спасателей, сообщил РИА Новости представитель МЧС Киргизии.

«Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что проведение любых высотных поисково-эвакуационных работ в данном районе напрямую зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия профессионально подготовленной команды альпинистов.

В МЧС также заявили, что готовы рассмотреть возможность оказания содействия в эвакуации тела Наговицыной в том случае, если будет принято решение о проведении такой операции.

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицына осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.

