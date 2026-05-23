Трамп: Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки США и Ирана

Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Помимо многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив!» — написал он в соцсети Truth Social.
Также Трамп утверждает, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.
Ранее американский президент в интервью CBS News пригрозил Ирану сильными ударами, если сделка не будет достигнута.
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.