Роган: Билостенный чертовски крут, миру нужен ещё один такой большой тяжеловес

Комментатор UFC Джо Роган оказался в восторге от выступления Сергея Билостенного в поединке с Ренаном Феррейрой.

«Кто этот парень, нокаутировавший Феррейру? Он чертовски крут. Интересно посмотреть на его бой против ещё кого-нибудь. Я смотрел его бой против Феррейры и такой: “Охренеть!” — приводит его слова JRE MMA Show.

Он отметил, что Сергей двигается как Фёдор Емельяненко.

«Он тренировался с ним? Интересно. Он выглядел настолько доминирующим с самого начала боя. Какая скорость! Миру нужен ещё один крутой большой тяжеловес. Классно, что такой парень есть».

Билостенный нокаутировал Феррейру на турнире PFL Sioux Falls в Су-Фолсе (США).

На счету россиянина 15 побед и четыре поражения за профессиональную карьеру.

Ранее Джо Роган включил Фёдора Емельяненко в топ-4 величайших тяжеловесов в истории ММА.

