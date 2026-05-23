Роган: Билостенный чертовски крут, миру нужен ещё один такой большой тяжеловес

Комментатор UFC Джо Роган оказался в восторге от выступления Сергея Билостенного в поединке с Ренаном Феррейрой.
«Кто этот парень, нокаутировавший Феррейру? Он чертовски крут. Интересно посмотреть на его бой против ещё кого-нибудь. Я смотрел его бой против Феррейры и такой: “Охренеть!” — приводит его слова JRE MMA Show.
Он отметил, что Сергей двигается как Фёдор Емельяненко.
«Он тренировался с ним? Интересно. Он выглядел настолько доминирующим с самого начала боя. Какая скорость! Миру нужен ещё один крутой большой тяжеловес. Классно, что такой парень есть».
Билостенный нокаутировал Феррейру на турнире PFL Sioux Falls в Су-Фолсе (США).
На счету россиянина 15 побед и четыре поражения за профессиональную карьеру.
Ранее Джо Роган включил Фёдора Емельяненко в топ-4 величайших тяжеловесов в истории ММА.