«Как будто чемпионами стали»: «Акрон» остался в РПЛ со скандалом и потерял Дзюбу, «Динамо» обошлось без сюрпризов

«Динамо» и «Акрон» сохранили прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей с командами Первой лиги. Но если махачкалинцы дома не испытали проблем и снова взяли верх над «Уралом» благодаря хитрому удару Гамида Агаларова с пенальти и выстрелу Хуссема Мрезига, то тольяттинцы едва не растеряли добытое в Волгограде преимущество в два мяча. Причём при счёте 0:1 главный арбитр Андрей Прокопов отменил гол форварда гостей Саида Алиева. А после окончания встречи лучший бомбардир в истории страны Артём Дзюба заявил об уходе из клуба.
Беззубость «Урала» и прыжок Евсеева.
Второй год подряд участие «Урала» в переходных матчах сопровождается судейскими скандалами. В прошлом сезоне спорные эпизоды произошли в ответной игре с «Ахматом» и в буквальном смысле стоили екатеринбуржцам места в элите. В дуэли с махачкалинским «Динамо», напротив, пограничные решения арбитра пришлись на стартовую встречу и вызвали недоумения в руководстве и тренерском штабе, спровоцировав даже подать обращение в ЭСК.
Тем не менее, возможность исправить положение у подопечных Василия Березуцкого оставалась, а его визави Вадим Евсеев перед домашним матча даже отмечал, что за выживание бороться сложнее, чем за первое место.
«Они проиграют, займут второе место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге», — аргументировал специалист.
При этом гостях махачкалинцы задушили претендентов на повышение и ничего не позволили создать у ворот Никиты Карабашева.
Матч дома тоже начался под диктовку действующей команды РПЛ. В течение стартовых 10 минут динамовцы завладели мячом, продавливали оппонентов в середине поля, не позволяя продвигаться к своей штрафной, и создали несколько неплохих моментов. Сначала Миро пробил чуть выше ворот, а затем Гамид Агаларов перемудрил во время выхода один на один и не смог перебросить Александра Селихова.
Впрочем, до перерыва нападающий всё же забил, причём в издевательской манере. За пять минут до перерыва Сильвие Бегич придержал форварда в штрафной и вынудил арбитра указать на точку. Исполнять пенальти подошёл сам Агаларов и подсёк мяч, перехитрив голкипера.
На исправление ситуации у «Урала» оставалось чуть больше 45 минут, однако после перерыва хозяева полностью повторили сценарий трёхдневной давности: превратили свою половину поля в непроходимое болото, где раз за разом вязли подопечные Березуцкого. Найти противоядие к тактике более опытного коллеги экс-защитник ЦСКА так и не смог: за весь матч его команда даже не нанесла ни одного удара в створ.
А вот Евсееву выпала возможность порадоваться ещё раз. На исходе часа игры Хуссем Мрезиг остался без опеки в 25 метрах от ворот и решил проверить собранность Селихова. Удар получился несильным, но прямо перед вратарём мяч предательски отскочил от газона и похоронил надежды Екатеринбурга на РПЛ.
После матча даже сам Березуцкий признал, что ему не удалось вскрыть оборону противника, почётный президент «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал атаку уральцев беззубой, а Евсеев по традиции запрыгнул в раздевалке на стол.
Отскок «Акрона» и заявление Дзюбы.
Ещё более незавидным было положение «Ротора». В гостях «Акрон» будто воспрял духом, обрёл уверенность в атаке и праздновала победу благодаря дублю Жилсона Беншимола. В отличие от «Урала», причин оспаривать голы у волгоградцев не было. Команда соперника же билась за бывшего тренера Заура Тедеева и посвятила ему победу.
«Ирали и бились за него. Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценой», — заявил «Матч ТВ» Артём Дзюба.
Тем не менее, запала тольяттинцев на домашний матч не хватило, а его исход встречи определило спорное судейское решение.
К гостевой поездке Дмитрий Парфёнов подготовил более атакующую схему, а Мурат Искаков вышел с планом быстро снять все вопросы о месте в элите, поэтому начало получилось открытым. Более выразительными выглядели атаки «Акрона», который грузил мячи на Дзюбу и снова создавал остроту благодаря открываниям Беншимола.
Первыми забили именно гости, но сначала сделали это из офсайда: Александр Трошечкин на угловом залез в положение вне игры.
А сразу после перерыва волгоградцы забили уже по правилам: выбежали в контратаку и Глеб Шильников замкнул прострел, возродив интригу в противостоянии. Впрочем, мяч тоже могли отменить, но после просмотра VAR Андрей Прокопов указал на центр.
Воодушевлённые гости помчались за вторым и к середине тайма сравняли счёт по сумме двух встреч. Однако видеоассистент Василий Казарцев снова пригласил коллегу к монитору. Оказалось, что в голевой атаке Абу-Саид Эльдарушев толкнул в спину и Алекса Джурасовича. В итоге арбитр зафиксировал фол и отменил мяч Алиева.
Эпизод вызвал в футбольном сообществе широкую дискуссию: большинство экспертов не разделили позицию судейской бригады. Так или иначе, момент стал ключевым в дуэли команд. В оставшееся время хозяевам удалось удержать преимущество в один мяч. Несмотря на то что «Ротор» выглядел свежее и наиграл на второй мяч, на финальный штурм гостей не хватило.
В итоге «Акрон», как и обещал Дзюба, сохранил прописку в элите. Сам нападающий после игры объявил об уходе из команды.
«Какие эмоции? Рад, что остались. Будто чемпионами стали. Остаюсь ли я? Нет», — приводит слова форварда «Матч ТВ».