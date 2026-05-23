В ЛНР 24 и 25 мая объявили траур по погибшим в Старобельске

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая траур в республике по погибшим в результате ударов ВСУ по колледжу в Старобельске.
«В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура», — сообщил глава региона в «Максе».
Пасечник назвал атаку ВСУ чистым злом и военным преступлением, у которого нет срока давности.
До 21 выросло число погибших в результате удара ВСУ в Старобельске. Все тела погибших извлечены из-под завалов. Поисковые работы на месте трагедии завершены.
Ранее студент Максим рассказал военкору RT Александру Яремчуку, что потерял при атаке ВСУ на колледж в ЛНР половину друзей.