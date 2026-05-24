На Кипре пройдут парламентские выборы, способные раздробить политический спектр

НИКОСИЯ, 24 мая. /ТАСС/. В Республике Кипр 24 мая пройдут парламентские выборы. Они определят состав Палаты представителей островного государства на предстоящие пять лет.
Правом голоса на этих выборах обладают более 569 тыс. человек, включая жителей греко-кипрских анклавов на турко-кипрском севере острова, которым для участия в голосовании придется прибыть на юг Кипра, а также около 6,5 тыс. избирателей, которые получат возможность проголосовать в трех зарубежных странах — Греции, Великобритании и Бельгии.
На 56 мест в однопалатном парламенте претендуют 752 кандидата, 9 из которых позиционируют себя как независимые, а остальные представляют 19 партий и движений. Из-за обилия политических сил и их выдвиженцев, участвующих в нынешних выборах, впервые в кипрской практике был изменен формат избирательных бюллетеней. Теперь они содержат информацию о кандидатах в депутаты парламента сразу на двух сторонах одного листа, в то время как прежде одна из сторон традиционно оставалась чистой.
Практически во всех предвыборных прогнозах виртуальный подиум занимают три политические силы: самой популярной у избирателей острова остается правоцентристская партия «Демократический сбор» (ДИСИ), за ней с совсем небольшим отставанием следует Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), которая является крупнейшей силой на левом фланге, а третью сточку в рейтингах популярности занимает ультраправый Национальный народный фронт (ЭЛАМ). Борьбу же за четвертое — шестое места ведут Демократическая партия (ДИКО), которая является проэллинской центристская силой, и две совершенно новые партии — «Альма» и «Прямая демократия», созданные в прошлом году известным борцом с коррупцией, экс-главой Счетной палаты Одиссеасом Михайлидисом и критиком политического истеблишмента, популярным блогером и депутатом Европарламента Фидиасом Панайоту.
Дополнительной интригой нынешних выборов также является вопрос о том, получит ли места в Палате представителей острова еще одна новая политическая сила в лице проевропейской партии Вольт-Сайпрус, а также смогут ли сохранить присутствие в парламенте Кипрская Социалистическая партия (ЭДЭК), Движение экологов (как теперь именуется Кипрская партия «зеленых»), а также центристская партия «Демократический фронт» (ДИПА).
Фрагментация политического спектра.
Кипрские политологи отмечают наличие в стране общего тренда к росту популярности свежих политических сил и падению ее у системных партий. Но при этом непосредственно в последние недели перед выборами наблюдается обратная тенденция, когда позиции традиционных сил немного укрепляются, так как сторонники перемен среди избирателей начинают сомневаться в способности новых партий оправдать их надежды.
Но, в любом случае, эксперты сходятся во мнении, что нынешние выборы будут способствовать существенному дроблению привычного политического спектра, где в поле борьбы за власть появляется все больше игроков. Также мало кто сомневается в том, что имеющийся предвыборный расклад делает весьма вероятным появление в стране по итогам выборов так называемого «подвешенного» парламента, когда ни одна партия или даже коалиция политических сил не будет иметь большинства мест в кипрской Палате представителей.
Кипр — это президентская республика, в которой глава государства одновременно возглавляет и правительство. Президент сам формирует состав своего кабинета, поэтому с формальной точки зрения парламентские выборы не влияют на конфигурацию исполнительной власти. Однако правительственные инициативы не могут обрести форму законов и претвориться в жизнь без ратификации их парламентом.