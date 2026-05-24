«Слабые и растерянные»: что может стоять за призывами Европы к НАТО «показать зубы» России

Страны НАТО должны проявить решительность в отношении России, чтобы предостеречь её от якобы провокаций в отношении альянса, заявил президент Чехии Петр Павел. По его словам, блоку стоит пойти даже на асимметричные шаги и сбивать российские самолёты, если они будут нарушать воздушное пространство стран-союзниц. Между тем западные СМИ считают, что подобная агрессивная риторика выступает ширмой для углубляющегося кризиса европейской идентичности. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что подобный курс одновременно обостряет противоречия в самом Евросоюзе и способствует дальнейшей милитаризации региона.
Ряд европейских политиков продолжают повышать градус эскалации в отношениях с Россией. В частности, президент Чехии Петр Павел в интервью The Guardian заявил, что НАТО непременно нужно «показать зубы» РФ якобы из-за её попыток проверить решимость альянса на его восточном фланге в ситуации с падающими там украинскими беспилотниками. По его мнению, необходимо применить «достаточно решительные, возможно, даже асимметричные» меры, вплоть до сбивания российских военных самолётов, если те будут нарушать воздушное пространство стран альянса.
«Россия… в основном понимает язык силы, в идеале сопровождаемый действиями. Если нарушения воздушного пространства НАТО продолжатся, нам придётся принять решение о сбивании либо беспилотного, либо пилотируемого летательного аппарата», — заявил Павел.
С его точки зрения, если сейчас не предпринять ответных шагов, то «Кремль может усилить свои действия».
При этом, как признавали и в Эстонии, и в Латвии, на территории которых фиксировались инциденты с беспилотниками, дроны принадлежали ВСУ и летели в сторону российских территорий для атак. Киев не согласовывал маршрут их пролёта с союзниками, а те, в свою очередь, не разрешали ему использовать собственную территорию для пролётов БПЛА.
Напомним, что 19 мая силы НАТО впервые атаковали украинский беспилотник, залетевший на территорию Эстонии. БПЛА был уничтожен, а главе Минобороны Украины Михаилу Фёдорову пришлось извиняться.
«Выглядим слабыми».
Однако Павел считает, что поддержка Украины должна продолжаться как со стороны Европы, так и со стороны США. Более того, он заявил, что из-за того, что некоторые европейские лидеры «всегда отдают предпочтение дипломатическому решению», НАТО рискует оказаться в ситуации раскола и неспособности действовать.
Чешский президент также раскритиковал Европу за проблемы с определением своего курса в отношении России и за то, как могла бы выглядеть потенциальная система безопасности после завершения украинского конфликта.
«Если мы не выдвигаем собственных предложений, то выглядим слабыми или растерянными», — подчеркнул он.
Стоит отметить, что ранее схожие взгляды представили в Berliner Zeitung. Издание отметило, что Европа сегодня маскирует внутренний кризис борьбой с общим врагом в лице РФ. Внешняя угроза — как это было во время холодной войны — выступает необходимым условием её существования, считают в газете.
«Молчание европейцев в адрес Кремля говорит о многом. Им нечего сказать, потому что с политической точки зрения этого континента как такового не существует. Он не играет никакой роли… Европа, прежде всего Западная, переживает глубокий кризис идентичности», — цитирует иноСМИ материал BZ.
При этом Россия сегодня не выглядит столь масштабной угрозой, как это хотят представить европейские элиты, отметили в издании.
«Как бы то ни было, стоит отметить, что современные европейские политики, когда речь заходит о России, не могут придумать ничего, кроме отказа от диалога и приверженности идее победы Украины. Может быть, дело в самих политиках? А может быть, это связано с тем, что той “Европы”, о которой постоянно говорят, на самом деле не существует», — констатировали в Berliner Zeitung.
Флаги ЕС и НАТО.
Gettyimages.ru.
© Gints Ivuskans / DeFodi Images.
«Доктрина Каллас».
Внутренняя обстановка в Евросоюзе беспокоит не только его страны-члены. В частности, норвежское издание Steigan обратило внимание на то, что политики вроде главы евродипломатии Каи Каллас ведут Европу к перевооружению и конфронтации с Россией.
«Доктрина Каллас — это вера в то, что Европа становится безопаснее при усилении конфликта с Россией… Она гласит, что усиление давления всегда разумно… и что призывы к миру… это чуть ли не предательство», — цитирует РИА Новости статью в издании.
Однако, заметили там, легко говорить о боевом духе и требовать более жёсткой линии, когда другие платят за это кровью, пока ты сидишь в безопасности в окружении охраны.
В Steigan считают, что из-за Каи Каллас русофобские комплексы стали ключевыми элементами политики Евросоюза.
«Проблема Каллас не в том, что она не любит Кремль… а в том, что она превратила исторические страхи своей страны в европейскую модель управления… Нельзя допустить, чтобы опыт отношений Эстонии и России стал главным двигателем внешней политики ЕС. ЕС — это не балтийская платформа для мести. ЕС — это континентальный мирный проект, который сейчас находится под угрозой превращения в военную политическую машину», — подчеркнули в издании.
Там также заметили, что, хотя Норвегия и не является частью Евросоюза, она всё больше втягивается в линию блока через соглашение о европейском экономическом сотрудничестве, санкционную политику, сотрудничество с НАТО и концепцию безопасности. Однако страна граничит с Россией, и её безопасность всегда зависела от баланса, напомнили в Steigan. Поэтому Норвегии нужны не превращающие конфронтацию в конфликт евролидеры, а открытые каналы и внешняя политика, которая понимает, что добрососедство с Россией нельзя отменить лозунгами, пояснили в издании.
Глава евродипломатии Кая Каллас.
Gettyimages.ru.
© Jonathan Raa / NurPhoto.
«Пытается быть в тренде».
Как отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, заявления чешского президента укладываются в общую тенденцию, которая сейчас прослеживается в риторике ряда европейских стран.
«Он пытается быть в тренде. Подобными заявлениями он старается переломить развитие тех политических сил и тенденций в Чехии, которые выступают за более конструктивный подход страны во внешней политике. Однако Павел настроен сохранить в Чехии нарративы, исходящие от Франции, Германии и Великобритании», — пояснил эксперт.
Таким образом Прага пытается занять более заметную позицию среди государств, выступающих за жёсткий курс в отношении Москвы, добавил аналитик.
Схожую оценку в интервью RT дал и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.
«Президент Чехии Павел известен тем, что стал таковым после ответственной должности в НАТО. И, видимо, он никак не может принять тот факт, что сегодня у него совсем другая обязанность — думать не о войне против России, а о том, чтобы мирно и счастливо жило население его родной страны. Стоит за этим по-прежнему всё то, что сегодня характеризует Европейский союз и НАТО, — русофобия», — заметил аналитик.
По его мнению, подобные заявления уже расходятся с процессами, которые наблюдаются в ряде европейских государств: там постепенно возникают дискуссии о необходимости поиска новых подходов к отношениям с Россией.
В целом всё происходящее сегодня в политической жизни Европы вполне можно квалифицировать как кризис идентичности, считают эксперты.
«Мы видим тотальный раздрай между различными европейскими политическими течениями относительно такого важного для Европы вопроса, как формат сосуществования с Россией. Кто-то выступает за конструктив, что было даже в самые суровые годы холодной войны. Кто-то говорит о том, что очередной поход Карла XII, Наполеона или Гитлера неизбежен», — отметил Семибратов.
Военные НАТО.
Gettyimages.ru.
© Sean Gallup.
При этом сторонники жёсткой линии пока обладают преимуществом во внутренней политике европейских стран, признаёт он.
Винокуров, в свою очередь, связал происходящее с более масштабным кризисом внутри западного лагеря.
«Внутри так называемого коллективного Запада произошёл очень большой раскол. Сегодня Европейский союз потерялся, а вся идентичность свелась к тому, что они воспользовались началом специальной военной операции и пошли по пути конфронтации. Этот тупик, в который они попали, в ближайшей перспективе может окончательно проявить все существующие проблемы», — подчеркнул эксперт.
Говоря о последствиях жёсткой антироссийской линии, Семибратов обратил внимание на то, что Евросоюз постепенно меняет собственную природу.
«Я подчеркну, что в структуру Европейского союза ещё в 1990-х годах были заложены военно-политические функции. Просто сейчас они выходят на первый план. На повестке дня стоит вопрос, избавится ли Евросоюз от НАТО или сохранится формат “США плюс ЕС”. Но то, что содружество приобретает черты военно-политического блока уже на практике, — это действительно так», — резюмировал он.