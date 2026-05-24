Трамп: будущая сделка с Ираном в целом согласована

Президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что сделка между Соединенными Штатами и Ираном в значительной степени согласована, а стороны в настоящее время обсуждают окончательные детали. Соответствующее заявление было сделано американским лидером.

Источник: Reuters

«Соглашение в значительной степени достигнуто в ходе переговоров и подлежит окончательному согласованию между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и различными другими странами», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, стороны обсуждают заключительные аспекты и детали соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. Он также добавил, что «в дополнение ко многим другим элементам соглашения» будет открыт для судоходства Ормузский пролив.

Ранее, 23 мая, агентство Reuters со ссылкой на пакистанские источники сообщило, что представители руководства Ирана и Пакистана направили на рассмотрение США новый вариант сделки по урегулированию конфликта и открытию Ормузского пролива. Отмечается, что ответ США на это предложение ожидается к воскресенью, 24 мая.

