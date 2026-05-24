Daily Mail: Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах

После решения главы национальной разведки Тулси Габбард покинуть свой пост положение вице-президента США Джей Ди Вэнса заметно осложнилось. Он оказался в более изолированном положении внутри администрации и лишился важного союзника, пишет Daily Mail.
На этом фоне Вэнс начал рассматривать возможность отказа от участия в президентской кампании 2028 года. Такая перспектива связывается с изменением расстановки сил в окружении действующего руководства страны.
Одновременно усиливается влияние госсекретаря Марко Рубио, которого считают ключевой фигурой в формировании внешнеполитического курса. В результате, по оценкам источников, именно его позиция начинает играть определяющую роль, что дополнительно ослабляет позиции Вэнса.
Ранее президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что может задержаться в Белом доме. Он отметил, что «покинет свой пост лишь через восемь-девять лет».