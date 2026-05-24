Трамп: мирное соглашение с Ираном почти достигнуто

Мирная сделка между США и Ираном почти согласована и ожидает финального утверждения. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

«Заключительные аспекты и детали сделки обсуждаются в настоящее время и будут объявлены в ближайшее время. Помимо прочего, соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива», — сообщил господин Трамп.

Также президент написал, что обсудил меморандум с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Египта, Турции, Иордании и Бахрейна. «Отдельно я провел разговор с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, который также прошел очень хорошо», — добавил президент.

По словам источников Axios, представители стран настоятельно призвали Дональда Трампа пойти на сделку с Тегераном. Собеседники издания отмечают, что посредники рассчитывают подписать и обнародовать рамочное соглашение, которое будет объемом всего в одну страницу, уже в это воскресенье. После этого стороны планируют за несколько дней запустить детальные переговоры.

