Трамп: мирное соглашение с Ираном почти достигнуто

Мирная сделка между США и Ираном почти согласована и ожидает финального утверждения. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.
«Заключительные аспекты и детали сделки обсуждаются в настоящее время и будут объявлены в ближайшее время. Помимо прочего, соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива», — сообщил господин Трамп.
По словам источников Axios, представители стран настоятельно призвали Дональда Трампа пойти на сделку с Тегераном. Собеседники издания отмечают, что посредники рассчитывают подписать и обнародовать рамочное соглашение, которое будет объемом всего в одну страницу, уже в это воскресенье. После этого стороны планируют за несколько дней запустить детальные переговоры.