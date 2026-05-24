Axios: лидеры мусульманских стран призвали Трампа закончить войну с Ираном

Ранее американский лидер сообщил, что провел разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Все принимавшие участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом лидеры арабских и мусульманских стран призвали его согласиться на сделку с Ираном и завершить боевые действия в регионе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Ранее глава Белого дома сообщил, что провел разговор с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции и обсудил с ними проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Ираном. «Региональный источник сообщил, что все арабские и мусульманские лидеры, участвовавшие в звонке с Трампом в субботу, призывали его принять сделку, чтобы положить конец войне и провести деэскалацию ситуации в регионе», — написал он в X.

«Послание от всех было таким: пожалуйста, остановите войну на благо всего региона», — добавил Равид.

Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
