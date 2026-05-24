ЕР проведет во Владивостоке форум по развитию ДФО

«Единая Россия» проведет форум по развитию территорий Дальнего Востока.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. «Единая Россия» во Владивостоке проведет отчетно-программный форум, посвященный комплексному развитию городов и сел на Дальнем Востоке, кадровому обеспечению, экономическому росту и внедрению инноваций для развития технологического суверенитета, сообщили в пресс-службе партии.

«Единая Россия» проведет отчетно-программный форум во Владивостоке. Он посвящен развитию территорий. Речь пойдет о комплексном развитии городов и сел на Дальнем Востоке, повышении привлекательности для проживания, кадровом обеспечении, экономическом росте и внедрении инноваций для развития технологического суверенитета", — говорится в сообщении.

Партия и правительство на форуме отчитаются о выполнении положений народной программы в части развития территорий, а его участники выработают идеи и предложения для включения в новый партийный документ. Участие в мероприятии примут секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев и вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Развитие территорий — это строительство инфраструктуры, привлечение инвестиций. Но прежде всего — создание таких условий, в которых люди будут не просто хотеть жить и работать, а связать свое будущее, будущее своей семьи с этими регионами. В этом ключе развитие Дальнего Востока имеет особое значение. Его ориентированности на каждого жителя мы уделяли и будем уделять особое внимание», — отметил Якушев.

Трутнев же напомнил, что президент России Владимир Путин в 2013 году обозначил развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век.

«По его поручению вся система управления макрорегионом была перенастроена, появились новые инструменты для привлечения инвестиций, создания новых предприятий и улучшения качества жизни людей в регионах. Среди новых программ — реновация городов, обновление социальной инфраструктуры, льготная ипотека и многое другое. Такая работа по изменению уровня жизни дальневосточников будет продолжена», — сказал полпред президента в ДФО.

