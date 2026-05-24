Axios: рамочное соглашение США и Ирана могут анонсировать 24 мая

Посредники на переговорах между США и Ираном намерены завершить и анонсировать в воскресенье, 24 мая, рамочное соглашение, уместившееся на одну страницу.
Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на региональный источник.
По словам источника, переговоры продвигаются хорошо. Посредники надеются сначала объявить о рамочном соглашении, а через несколько дней инициировать обсуждение подробного документа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.
Американский лидер добавил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном.