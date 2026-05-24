Песни о победе вскоре будут петь на российских улицах. Об этом заявила глава телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Последний бой — он трудный самый, как мы помним из наших великих советских песен, песен победы. Я совершенно убеждена, что совсем скоро мы будем петь эти песни громко на всех улицах наших русских», — следует из видеообращения журналистки, направленного участникам Всероссийской стратегической сессии в Донецке.
По словам главного редактора, ключевая задача сейчас — оставаться едиными и не допустить раскола, на который рассчитывает противник.
Симоньян также призвала объединиться.
Как ранее подчеркнула журналистка, Украина для Запада — всего лишь резиновые перчатки в конфликте против России. Как напомнила Симоньян, одноразовые перчатки после использования выкидывают.