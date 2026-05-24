Россия и Белоруссия продолжат проводить акции памяти узников Маутхаузена

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия, несмотря на позицию руководства Маутхаузен, не приглашающих представителей двух стран на памятные мероприятия, продолжат проводить свои акции памяти, заявили РИА Новости в МИД России.

Источник: © РИА Новости

«Российские дипломаты вместе с белорусскими друзьями достойно проводили и будут проводить свои акции в память обо всех узниках концлагеря Маутхаузен», — сказали в министерстве.

Ранее посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил председателю и членам правления Международного комитета Маутхаузен открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий.

Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маутхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи людей.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше