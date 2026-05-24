В Белграде закончились столкновения протестующих с полицией

Во второй половине дня 23 мая на площади Славия в Белграде прошел крупный антиправительственный митинг с участием более 34 тыс. человек. Вечером после акции в нескольких местах в центре города прошли столкновения между противниками Вучича и силовиками, оттеснившими их от лагеря сторонников президента Сербии в Пионерском парке возле здания Народной скупщины (однопалатного парламента) страны. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, а демонстранты подожгли мусорные баки.