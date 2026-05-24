На беспорядках в Белграде задержали 23 человека

БЕЛГРАД, 24 мая — РИА Новости. Полиция Сербии задержала на беспорядках после протеста студентов и сторонников оппозиции в Белграде в субботу 23 человека, заявил вице-премьер и глава МВД республики Ивица Дачич.
Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции в субботу дважды вступили в столкновения с полицией в центре Белграда: перед парламентом и лагерем сторонников президента Сербии Александра Вучича, а затем — у здания юридического факультета Белградского университета. Они бросались в полицейских и машины МВД пиротехническими средствами, бутылками, тяжелыми предметами, переворачивали и поджигали мусорные баки, перекрывали движение транспорта.
«Дачич самым решительным образом осудил нападение на сотрудников полиции, которые произошли на улицах Белграда после собрания на площади Славия и добавил, что ситуация сейчас стабильная, и что полиция восстановила мир и порядок», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Вице-премьер сказал, что при нападениях пострадали полицейские, но не уточнил их число. Он также подчеркнул, что неясна цель насильственных акций демонстрантов.
«Министр отметил, что к настоящему моменту задержаны 23 человека, и указал, что эти нападения не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти», — уточнила пресс-служба.
Как убедился корреспондент РИА Новости, коммунальные службы к 22.30 (23.30 мск) активно приступили к уборке поврежденных баков, мусора и прочих следов беспорядков.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия: в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и выступил за снижение напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призывал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии называл беспорядки ударом по конституционному строю и предупреждал об уголовной ответственности для участников.
В субботу директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил, что место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них — участники акции. В то же время организация «Архив общественных собраний», которая годами наблюдает за массовыми акциями в стране, объявила о порядка 100 тысячах участников.