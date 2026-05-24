На беспорядках в Белграде задержали 23 человека

В субботу директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил, что место проведения протеста студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них — участники акции. В то же время организация «Архив общественных собраний», которая годами наблюдает за массовыми акциями в стране, объявила о порядка 100 тысячах участников.